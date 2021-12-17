Kudurmuş köpeklerden tehdit: Namaz kılarlarsa silahlanırız

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının had safhaya ulaştığı Hindistan’da, Haryana eyaleti Başbakanı ML Khattar, azgın tabanına destek verdi. Geçen hafta, Gurgaon şehrinde Müslümanların açık alanda namaz kılmasına engel olan Hindu alçaklara, “Açıkta namaz hoşgörülemez” sözleriyle arka çıkan Khattar, büyük bir skandala da imza atmış oldu.

“Hainleri vurun” sloganları…

Öte yandan, Müslümanların namaz kılmasını engellemek için Hindu çetelerinin düzenlediği son protesto gösterilerinde “Hainleri vurun” şeklinde sloganlar atıldı. Aşırı sağcı Hindular, kendilerini dağıtmak için müdahale etmek zorunda kalan polislere de inek gübresi attı.

Hindu çetelerden “Silah kullanırız” tehdidi

Hindu milliyetçi gruplarının çatı örgütü olan Sanyukt Hindu Sangharsh Samiti de polisi namazlar durdurulmadığı takdirde silah kullanacakları yönünde tehdit etti. Örgütten yapılan açıklamada, Müslümanların dışarıda namaz kılarak provokasyon yaptığı ileri sürülerek “Dışarıda namaz kılıyorlar, sonra türbe yapıyorlar, sonra cami yapıyorlar, sonra caminin içinde teröristleri ve silahları barındırıyorlar ve millete tehdit oluşturuyorlar” herzeleri yumurtlandı.

Müslümanların başka seçeneği yok

Hindu zulmünün en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Gurgaon’daki Müslüman konseyinin kurucularından Altaf Ahmad ise “İnsanlar başka seçeneği olmadığı için dışarıda namaz kılmak zorunda kalıyor” diye konuştu.