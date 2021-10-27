Küçükelçiler de hüsranda

HABER MERKEZİ

ABD ve AB ülkelerinin büyükelçilerinin Kızıl Soros Kavala üzerinden Türkiye’ye direktif verme girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuna toslarken, içimizdeki ‘küçükelçi’ler de hezeyanlarıyla kalakaldı. Türkiye’nin 10 elçiyi ‘istenmeyen adam’ ilan etmesi sonrası “ekonomimizi batıracaklar, Kavala bırakılsın” diye feveran eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İP Lideri Meral Akşener, GP Lideri Ahmet Davutoğlu, SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Lideri Ali Babacan gibi siyasi liderler ve fondaş medya, 10 elçinin geri adımı sonrasında hüsrana uğradı. Siyasiler ve uzmanlar, “Büyükelçiler geri adım atarak kaybetti, bu küçükelçiler de onların kuyruğunda yere çakıldı” yorumunu yaptı.

Bu toprakların alçakları

Gazetemiz Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Dün ‘verelim papazı rahatlayalım’ diyenler, bugün ‘verelim Kavala’yı rahatlayalım’ dediler. Türkiye kimle karşı karşıya gelse devletimizin değil Haçlı ve siyonistlerin yanında yer alırlar. Bunlar, bu karaktersizliğe alıştı. Bunlar, maalesef bizim yani bu toprakların alçakları. Gavur seviciliğinin hududu bile yok bunlarda. Gavurdan çok gavuru düşünen zihniyet devletimizi de milletimizi de bıktırmış, usandırmıştır. Büyükelçiler geri adım atarak kaybetti, bu küçükelçiler de onların kuyruğunda yere çakıldı” dedi.



“Kasetle genel başkanlığa gelen adam ve kasetle gelen adamın kiralık vekillerle Meclis’e soktuğu kadının proje olduğu, bu hadiseyle bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanan Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletiyle ters düşen, işbirlikçilik yapan muhalefeti, Türkiye hak etmiyor. Bu alçalmış zihniyetin artık ülkemizde oy alamaması gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte 15 Temmuz’daki gibi tank, top, silah değil, fitne operasyonlarıyla üzerimize gelecekler. Onlar geldikçe biz devar gücümüzle karşılayacağız ve inşallah onları her seferinde son hadisede olduğu gibi geri adım attıracağız. Milletimiz ferasetli olsun ve liderine güvensin.”

Emperyalist kuklalarına taviz yok

Gazeteci Yazar Tayyar Tercan, ABD ve AB’nin geri adım atmasına, “içimizdeki kuklaların” çok üzüldüğüne vurgu yaptı. Tercan, “Bizi her zaman vurup kontrol etmeye alıştıkları için talimat önce yukarıdan geliyor, sonra içeridekiler o buyrukları dillendiriyor. Şimdi içimizdeki kuklalar ABD ve AB’nin geri adım atmasına çok üzülüyor. Üzülmeye daha çok devam edecekler. Dik duran lidere karşı içerideki emperyalist kuklalarının sesinin yüksek çıkmasının önüne geçmeliyiz. Bu kuklalara asla taviz verilmemelidir. İçeridekine taviz vermezsen dışarıdakine de taviz vermek zorunda kalmazsın” dedi. ABD ve Avrupa’nın hiçbir zaman mazlum ve mağdurdan yana olmadığını belirten Tercan, “Batı hiçbir zaman lehimize olan bir şeyi istemez. Kaldı ki söz konusu olan şahıs, Batı’nın politikalarına uygun fiilleri ülkemizde uygulamaya kalktığı için onlar da kendi adamına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Reis her zamanki gibi dik durdu ve dik duruşun karşılığında geri adım atmak zorunda kaldılar” sözlerini sarf etti.

Çıldırıyorlar

Tercan, şöyle devam etti: “Eskiden yukarıdan bir talimat veriyorlardı, ‘öyle yapın, böyle yapın’ diye. Bizim içerdeki kuklalar da ona uygun bir şekilde politika belirleyip iç politikasını, dış politikasını, ekonomisini, hukukunu ona göre dizayn ediyordu. Şimdi Reis bunları iplemeyip ‘sizin emperyalist politikalarınız beni bağlamaz. Gider Libya’yla da anlaşırım, Afrika’yla da görüşürüm, Azerbaycan’la da kucaklaşırım, ben ümmetin, milletimin çıkarını düşünürüm’ dediği için çıldırıyorlar.”