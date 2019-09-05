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Küçükçekmeceli çocuklar kendi oyununu programlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM), bünyesinde gerçekleştirdiği atölyelerle, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:25
Küçükçekmeceli çocuklar kendi oyununu programlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM), bünyesinde gerçekleştirdiği atölyelerle, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlıyor.


KÜGİM’in ücretsiz düzenlediği Dijital Oyun Programlama Atölyesi, Küçükçekmeceli çocuklara kendi oyunlarını üretme imkanı sundu.JAVA oyun programlama atölyesine Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından belirlenen üstün zekalı 80 çocuk, ebeveynleriyle birlikte katıldı.Oyun programlama atölyesinde bir taraftan oyun programlama öğretilirken, diğer yandan bilgisayar programlama gösterilerek, uzun vadede üst düzey yazılımcılar yetiştirilmesi hedefleniyor.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çocuklarımızın, geleceğe umutla bakabilmesini, layık oldukları eğitime en modern metotlarla, eşit şartlarda ulaşabilmesini hedefliyoruz. Küçükçekmeceli çocuklar, belediyemiz tarafından düzenlenen örgün eğitimi pekiştirici ve kişisel gelişimlerini destekleyici programlardan yararlanabilecek, kendilerini geliştirebilecekler. KÜGİM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Java Oyun Programlama Atölyesi’ne katılan çocuklarımız, uygulamalı olarak oyun programlama eğitimi bu çalışmalarımıza güzel bir örnek oldu. Eğitimi alan çocuklar kendi oyununu üretebilecek. Bizim için her çocuk, bir dünya demek. Bizlerin görevi onların yeteneklerini sergileyebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sağlamak” dedi.


Atölyeye katılan 4. sınıf öğrencisi Oğuz Ali Erden, “Gelecekte bilim insanı olmayı hedefliyorum. Matematik ve Fen derslerini çok seviyorum. Çok faydalı bir atölye. İlerde bilgisayar ile ilgili bir bölüm tercih edersem, hazırlıklı olacağım” dedi. Atölye Eğitmeni Noyan Culum, üstün zekalı 16-17 yaşındaki bir çocuğun desteklendiği takdirde dünya seviyesinde bir yazılımcı olabileceğini ifade ederek, “Üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinde, mühendislik eğitimi vereceğimiz zamanı çocuklarımıza temel bilimleri öğretmekle geçiriyoruz. Bu atölyelerin önemi burada ortaya çıkıyor. Üstün zekalı öğrenciler için oyun programlama atölyesi düzenledik. Öğrenciler çok küçük yaşta olmalarına rağmen konsantrasyonlarını hiç koparmadılar. Yaptığımız eğitim Dünya çapında üst düzey bir eğitim ve geleceğin yazılım yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:25
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