  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:12:11 -
Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda, Enes M'nin kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Enes M. ile yanındaki Ömer D. araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı