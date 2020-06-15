Küçükçekmece'deki trafik kazasında 2 kişi yaralı
İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de devrilen kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Kanarya Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda, Enes M'nin kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Refüjdeki ağaca çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Enes M. ile yanındaki Ömer D. araçta sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastanelere kaldırıldı.