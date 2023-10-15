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Yerel Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-15 10:42:00 -
Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sultan Murat Mahallesi’nde uyuşturucu madde bulundurulduğunu ve adresin zula olarak kullanıldığını belirledi. Uyuşturucu maddelerin bu adresten alınarak sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler, 13 Ekim’de saat 20.00 sıralarında aynı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda narkotik madde ve gasp suçlarından kaydı bulunan B.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 14 bin 748 sentetik uyarıcı hap, 42 klipsli poşet, 1 ruhsatsız silah ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli, "narkotik madde imal ve ticareti" suçundan 14 Ekim’de yapılan işlemlerinden ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

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