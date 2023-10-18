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Yerel Küçükçekmece’de silahlı saldırı
Yerel

Küçükçekmece’de silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 10:02:00 -
Küçükçekmece’de silahlı saldırı

Küçükçekme’de 4 kişi uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdı. Filim sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi. Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı. Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı. Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Lüks bir otomobil ile gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra, uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği anlat güvenlik kameralarına yansıdı.

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