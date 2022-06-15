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Yerel Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı
Yerel

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 09:15:00 -
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflardan birinin silah çekmesi üzerine diğer grup hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu hasımlarını yakalayan taraf ateş etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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