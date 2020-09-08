Küçükçekmece'de otobüs durağındakilere çarpan sanığa 12 yıl 3 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de alkollü kullandığı araçla otobüs durağında bekleyenlere çarparak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Fatih Sezer, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine veya yaralanmasına neden olmak" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Sezer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatları ile olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın annesi Melek ile babası Haluk Kartal'ın da aralarında yer aldığı bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.



Müştekiler ve avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.



Son sözü sorulan tutuklu sanık Fatih Sezer de "Kesinlikle bilerek ve isteyerek zarar vermedim. Benim aracım başka bir araca çarptı, bu kaza oldu. Çok pişmanım. Böyle bir kazaya karışmak istemezdim." dedi.



Mahkeme heyeti sanık Fatih Sezer'i, "Taksirle bir kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlemesi ve neticeyi öngörebilme durumunun boyutunu dikkate alarak cezayı 12 yıla çıkarttı.

Sanık Sezer'in ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.



Mahkeme olayın vahameti, oluş şekli, meydana gelen zararı gözeterek, sanığın cezasında indirim uygulamadı.



Olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın babası Haluk Kartal, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanın yaşama hakkından daha kıymetli bir şey var mı? Herhalde yoktur. Alkol alacaksın, yasal sınırın 3 katında olacak. Üzerine olay yerini bırakıp, kaçıp gideceksin. Bir gencin hayallerini, umutlarını, yaşam hakkını her şeyi elinden alacaksın. Sonuçta çıkan karar sizce adil oldu mu? Ben bu kararın adil olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen kazanın nasıl olduğuna yer verilmişti. Kazada sanık Fatih Sezer'in, kullandığı araçla D-100 kara yolunda Beşyol mevkisinde yan yola saptığı sırada bir araca çarptığı belirtilmişti. Sezer'in aracının, çarpmanın etkisiyle geri giderek metrobüs köprüsünün yanındaki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kaydedilmişti.

Kazada Begüm Kartal'ın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen iddianamede, sanık Sezer'in 1.42 promil alkollü olduğuna işaret edilmişti.



İddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

