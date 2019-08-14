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Küçükçekmece’de oğluyla kavga ederken çatıya düştü

Küçükçekmece’de 5. kattaki evin balkonunda oğluyla kavga eden baba dengesini kaybederek yan binanın çatısına düştü.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
Küçükçekmece’de oğluyla kavga ederken çatıya düştü

Olay, dün akşam saatlerinden Küçükçekmece Sefaköy İnönü Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 5. kattaki bir evin balkonunda bulanan baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında baba dengesini kaybederek evin balkonundan yan binanın çatısına düşerek yaralandı. Babasını tutmaya çalışan oğlu ise sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yaralı babanın çatıdan düşmemesi için önlem aldı. Sokak içerisine gelen sağlık ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıkarak yaralı babaya müdahalede bulundu. Çatıda yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı baba, sedyeye bağlanarak binadan aşağıya indirildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yaralı adam, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerde bulunan polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
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