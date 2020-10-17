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Aktüel Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Aktüel

Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 03:38:48 -
Küçükçekmece’de müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’ndeki müzikhole gelen grupla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen saldırganlar, müzikholün önündeki çalışanlara doğru ateş etti.

Açılan ateş sonucu müzikholün güvenlik görevlisi Vokan T. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Volkan T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

- Saldırı anı güvenlik kamerasında

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kalabalık grubun müzikholün önündeki çalışanlarla tartıştığı, saldırganların ateş açıp olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.

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