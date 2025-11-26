Küçükçekmece’de geri dönüşüm atık tesisi alevlere teslim oldu

Yangın, saat 01:00 sıralarında Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, içerideki yanıcı malzemeler sayesinde hızla büyüyerek tüm tesisi kapladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangına müdahale edilirken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.