  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler! Yapay zeka öğretmenlik mesleğini bitirecek mi?

Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Bakan Memişoğlu: Üreten sağlık vizyonu daha da güçlenecek 4 şehir hastanesine teknoloji ofisi

Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti

DEM’den ilk açıklama geldi: İmralı'da neler konuşuldu?

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Adliye'de patlama! Yaralılar var... İlk görüntüler geldi

Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu
Yerel Küçükçekmece’de geri dönüşüm atık tesisi alevlere teslim oldu
Yerel

Küçükçekmece’de geri dönüşüm atık tesisi alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küçükçekmece’de geri dönüşüm atık tesisi alevlere teslim oldu

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm atık tesisinde çıkan yangın, kısa sürede tesisi tamamen sardı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tesis küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01:00 sıralarında Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, içerideki yanıcı malzemeler sayesinde hızla büyüyerek tüm tesisi kapladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangına müdahale edilirken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.

 

BM İklim Zirvesi’nde Yangın Çıktı!
BM İklim Zirvesi’nde Yangın Çıktı!

Dünya

BM İklim Zirvesi’nde Yangın Çıktı!

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!
Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Yerel

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı
Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı

Yerel

Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23