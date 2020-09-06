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Aktüel Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayan 27 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayan 27 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:09:18 -
Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayan 27 kişiye ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir dernekte kumar oynadığı iddiasıyla 27 kişiye toplam 118 bin 935 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 5 Eylül'de Küçükçekmece'de bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, Gültepe Mahallesi Özcan Demirci Caddesi üzerindeki adrese baskın düzenledi. Adreste kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye Kabahatler Kanunundan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 118 bin 935 lira ceza uygulandı.

İş yerinde 5 kişinin de sigortasız çalıştırıldığı ve tütün mamullerinin tüketildiği belirlendi.

Kumar oyununda kullanılan 1750 adet para yerine geçen oyun pulu ile 250 deste iskambil kağıdına el kondu.

Kumar oynanması için yer temini eden 1 kişi ile kumar oynatan 1 kurpiyer gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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