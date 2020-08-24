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Aktüel Küçükçekmece'de çöp kamyonu devrildi
Aktüel

Küçükçekmece'de çöp kamyonu devrildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:47:09 -
Küçükçekmece'de çöp kamyonu devrildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir çöp kamyonu devrilerek refüje çarptı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Gümrük Yolu'nda 34 FE 9723 plakalı çöp kamyonunun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilerek sürüklenen araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle devrilen ağaç ve kamyondan savrulan çöpler kaldırıldıktan sonra caddede araç trafiği normale döndü.

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