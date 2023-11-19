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Yerel Küçükçekmece'de böcek ilaçlaması faciaya döndü: 4 kişi zehirlendi
Yerel

Küçükçekmece'de böcek ilaçlaması faciaya döndü: 4 kişi zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-11-19 17:04:00 - 2023-11-19 17:24:25
Küçükçekmece'de böcek ilaçlaması faciaya döndü: 4 kişi zehirlendi

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın 2'nci katında yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle binada oturan 4 kişi zehirlendi. Kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın 2'nci katında yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle binada oturan 4 kişi zehirlendi. Kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan boş dairede böcek ilaçlaması yapıldı. İlaçlama sonrası binadan ‘Kötü koku’ duyduklarını söyleyen vatandaşlar, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri binada havalandırma çalışması yaparken, bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Mahalle sakinlerinden Recep Sak, “Daireye ilaçlama yapmışlar. İlaçlamadan önce doğalgaz sızıntısı zannetmiş bina sakinleri, itfaiyeye haber verdiler, itfaiye ekipleri geldikten sonra anladılar ki ilaçlamadan kaynaklı zehirlenme olmuş. Herkes zehirlenmiş, böcek ilacından. 4 tane ambulans vardı, itfaiye ekipleri geldi. Olay toparlandı, gittiler. Şu anda boşaldı bina, boşaltılar" diyerek yaşananları anlattı.

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