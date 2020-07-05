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Aktüel

Küçükçekmece'de bir kişi, çaldığı pikapla araçlara zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 13:58:11 -
Küçükçekmece'de bir kişi, çaldığı pikapla araçlara zarar verdi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, çaldığı pikapla bir binanın bahçe duvarına ve bazı araçlara çarparak hasara neden olan şüpheli aranıyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin açık otoparkından pikap çaldığı öne sürülen ve kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, sokaktaki bir binanın bahçe duvarına ve bazı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı yıkıldı, araçlarda da hasar oluştu. 45 DS 368 plakalı araç daha sonra terk edilmiş halde bulundu, şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada, pikapın çalındığı anlar da sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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