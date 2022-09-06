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Yaşam Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 6 Eylül sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 6 Eylül sular saat kaçta gelecek?

İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. 6 Eylül Salı günü hangi ilçelerde su kesintileri yaşandığı, suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:01:00 -
Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 6 Eylül sular saat kaçta gelecek?

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye'de 6 Eylül Salı günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 6 Eylül sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Fatih Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 10:38

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 11:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Yenişehir Mah,Harmandere Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 14:09

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Şeyhli Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 15:29

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler     :              Mehmet Akif Mah,Abdurrahmangazi Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 11:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler     :              Orhangazi Mah

Arıza Sebebi      :              İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 13:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Çamlık Mah,Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              06.09.2022 12:23

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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