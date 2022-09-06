Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 6 Eylül sular saat kaçta gelecek?
İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. 6 Eylül Salı günü hangi ilçelerde su kesintileri yaşandığı, suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, İSKİ sular saat kaçta gelecek?
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye'de 6 Eylül Salı günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Küçükçekmece sular saat kaçta gelecek? 6 Eylül sular saat kaçta gelecek?
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Harmandere Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 14:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 15:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Abdurrahmangazi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.09.2022 12:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.