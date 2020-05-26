Küçükçekmece, Ramazan ayını dolu dolu yaşadı

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs gölgesinde geride bırakılan Ramazan ayında ilçe sakinleri ve ihtiyaç sahiplerini sosyal yardımlar ve kültürel etkinliklerden mahrum bırakmadı. Belediye ekipleri, hem sosyal mesafe kurallarına hem de paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak Ramazan ayı boyunca mesaisini sürdürdü.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl Ramazan sahne etkinlikleri ve sokak iftarlarını gerçekleştiremeyen Küçükçekmece Belediyesi, birbirinden faydalı programları online ortama taşıdı. Küçükçekmecelilerin evlerinde keyifli vakit geçirebilmeleri için, sosyal medya üzerinden çeşitli kültürel ve el becerilerini geliştirici programlar Küçükçekmecem TV’de vatandaşlarla buluştu. İlçede, Kadir gecesi ise tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen özel programda dualar ve semazen gösterileriyle idrak edildi.

Sosyal yardım hız kesmedi

Ramazan ayı boyunca İletişim Merkezi ekipleri tarafından 86 bin 868 çağrı karşılanarak, vatandaşların taleplerine cevap verildi. Kentte eşitlik ilkesinden hareketle sosyal yardım hizmetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 28 bin 602 gıda kolisi ve 43 bin 314 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. İftara evlerine yetişemeyenler için Metrobüs ve Marmaray durakları ile merkezi noktalarda ise 16 bin 700 iftariyelik dağıtımı yapıldı.

Zabıta ekipleri denetimleri sürdürdü

Sokak canlıları için görev başında olan Veteriner İşleri ekipleri de 255 kg kedi ve köpek mamasının dağıtımını yaparak, sivrisineklere karşı 138 adreste kaynak kurutma çalışması gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları noktasında uyarılarda bulunarak denetim yaparak, bayram öncesi fırınlarda ve pastanelerde denetimde bulundu.

Temizlik ekipleri iş başında

11 Mayıs itibarıyla ilçede iş başı yapan kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon gerçekleştiren ekipler, 547 kamu binası ve eczanelerde de düzenli periyotlarla çalışmalarını sürdürdü. Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde 3 bin 239 cadde ve sokakta, 1 milyon 43 bin 266 metre alanda temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Küçükçekmecelilere 263 bin 10 adet maske dağıtımı yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlem ve tedbirleri düzenli periyotlar ile sürdürecek. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, ihtiyaç sahibi vatandaşların Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabileceği belirtildi.