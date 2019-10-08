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Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okula gidecek?

Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okulda okuyacak? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem sonrası 6 ilçede 9 okulu daha boşaltma kararı aldı. Boşaltılan okullar arasında Küçükçekmece Gültepe İlkokulu da var. Peki Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okulda okuyacak? Küçükçekmece Gültepe anaokulu öğrencileri hangi okulda okuyacak?

08 Ekim 2019 Salı 16:28
Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okula gidecek?

Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okulda okuyacak? İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü deprem sonrası 6 ilçede 9 okulu daha boşaltma kararı aldı. Boşaltılan okullar arasında Küçükçekmece Gültepe İlkokulu da var. Peki Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okulda okuyacak? Küçükçekmece Gültepe anaokulu öğrencileri hangi okulda okuyacak?

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası binalarda detaylı incelemeler sürüyor. İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu saptandı. Boşaltılan okullar arasında Küçükçekmece Gültepe İlkokulu da var. Peki Küçükçekmece Gültepe İlkokulu’ndaki öğrenciler hangi okulda okuyacak?

Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu'nda, Gültepe İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu'nda, Küçükçekmece'deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu'nda devam edecek.

İşte boşaltılacak okullar:

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:28
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okula gidecek?
  3. Küçükçekmece Gültepe İlkokulu öğrenciler hangi okulda okuyacak?
  4. Küçükçekmece Gültepe anaokulu öğrencileri hangi okulda okuyacak?

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