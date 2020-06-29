Küçükçekmece Gölü’nde balıklar neden ölüyor?
İstanbul Küçükçekmece Gölü kıyısına binlerce ölü balık vurdu. Bu görüntünün ardından yetkililer devreye girdi ve inceleme başlattı. Vatandaşlar ise internette “Küçükçekmece Gölü’nde balıklar neden ölüyor?” , “Küçükçekmece’de balık ölümlerinin sebebi ne?” , “Balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor mu?” konularını araştırmaya başladı.
Küçükçekmece Gölü kıyısına binlerce ölü balık vurdu. Ortaya çıkan manzara çevre halkını tedirgin etti. Her yıl benzer olayların yaşandığını söyleyen vatandaşlar ve balıkçılar, son zamanlardaki balık ölümlerinin ise son yıllarda yaşananlardan daha fazla olduğunu kaydetti. Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.
Küçükçekmece Gölü’nde balıklar neden ölüyor?
Olayın medyaya yansımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede incele yaptı. Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da inceleme başlattı
Uzmanlar ise yaşanan balık ölümlerinin sebebinin kirlilik olduğunu belirtiyor. Gölde yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kirlilik nedeniyle düşük olduğu bunun da ölümlere yol açtığı uzmanlarca ifade edildi.