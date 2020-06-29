Küçükçekmece Gölü kıyısına binlerce ölü balık vurdu. Ortaya çıkan manzara çevre halkını tedirgin etti. Her yıl benzer olayların yaşandığını söyleyen vatandaşlar ve balıkçılar, son zamanlardaki balık ölümlerinin ise son yıllarda yaşananlardan daha fazla olduğunu kaydetti. Bazı balıkçılar ölmek üzere olan balıkları toplayarak tekneleriyle denize atıyor.

Küçükçekmece Gölü’nde balıklar neden ölüyor?

Olayın medyaya yansımasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede incele yaptı. Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da inceleme başlattı

Uzmanlar ise yaşanan balık ölümlerinin sebebinin kirlilik olduğunu belirtiyor. Gölde yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kirlilik nedeniyle düşük olduğu bunun da ölümlere yol açtığı uzmanlarca ifade edildi.