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Kültür - Sanat Küçükçekmece Belediyesi’nden edebiyatın usta ismine anlamlı vefa
Kültür - Sanat

Küçükçekmece Belediyesi’nden edebiyatın usta ismine anlamlı vefa

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Küçükçekmece Belediyesi’nden edebiyatın usta ismine anlamlı vefa

Küçükçekmece Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu’nu Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal’in adıyla, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıyor. Yaşamının bir dönemini Küçükçekmece’nin Menekşe semtinde geçiren ve kentin hafızasında iz bırakan usta kalem Yaşar Kemal, bir yıl boyunca ilçede birbirinden farklı etkinliklerle anılacak.

Sezon açılış programında ise usta edebiyatçıyı anlatan eserlerden oluşan karma sergi, "Yaşar Kemal’in Menekşesi" belgeselinin ilk gösterimi ve ardından gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk sanatseverlerle bir araya gelecek. Program kapsamında ayrıca ekranların ve sahnelerin sevilen ismi Levent Ülgen ile usta oyuncu Cezmi Baskın, Yaşar Kemal’in sanatı ve yaşamı üzerine ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek. Açılış programının finalinde ise Anadolu müziğinin güçlü yorumcularından Cengiz Özkan orkestrasıyla sahne alacak.

Başkan Çebi’den sanatseverlere davet

Programa ev sahipliği yapacak olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Yaşar Kemal bir dönem Menekşe’de yaşadı, bu kentin sokaklarından geçti, Küçükçekmece’nin havasını soludu. Dolayısıyla Yaşar Kemal yalnızca edebiyatımızın değil, Küçükçekmece’nin kent hafızasının da bir parçası. Biz de bu bağı yeniden hatırlatmak ve onun büyük mirasını yeni kuşaklarla buluşturmak istedik. Küçükçekmece’den geçen büyük ustanın izini, yine Küçükçekmece’de geleceğe taşımak istiyoruz. Tüm sanatseverlerimiz Yaşar Kemal Kültür Sanat Sezonu açılış programımıza davetlidir" diye konuştu.

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