Küçükbaş hayvancılığa destek

Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının arttırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla Tokat Valiliği ile işbirliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması; dişi hayvanların ise sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedefleniyor. Tokat Valisi Dr. Okan Balcı gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili olarak “Tokat, yedi büyük ovası, iki büyük nehri, yetişmiş insan potansiyeli, mümbit arazileri, sahip olduğu iklim şartları, üretim alanları, yaylaları ve meraları ile bir tarım şehri. Valiliğimiz koordinesinde Ziraat Bankası ile protokol imzaladık ve bir sistem kurduk. Projemizin bu seneki uygulamasında 100 bin koyuna ulaşmayı planlıyoruz” dedi. Yaklaşık 10 milyon lirayı bulan alacağını banka hesaplarına bugünden (dün) itibaren yatırmaya başlıyoruz. Bilindiği üzere bir hafta, 10 gün içerisinde biz yatıracağımızı açıklamıştık, bu süreç hasat dönemi boyunca devam edecektir. Hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.”