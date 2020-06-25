Küçükbaş büyükbaş kurbanlık canlı hayvanın kilosu ne kadar? Kurban fiyatları 2020

Canlı kurban fiyatları. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. 2020 yılı vekaletle kurban bedellerini açıklayan Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 TL; yurt dışı 825 TL olarak belirledik” dedi. Diyanet’in vekalet yoluyla kurban fiyatlarını açıklamasından sonra küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları da merak edilmeye başlandı. İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatları.

Kurban fiyatları küçükbaş büyükbaş canlı hayvan kilosu ne kadar?

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.

2019 kurban fiyatları ne kadardı?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl kurban kesim bedeli yurt içinde 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlemişti. Kızılay'da da geçen yıl yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 725 TL olarak açıklanmıştı. 2019 yılı ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 74 kuruş olmuştu.