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Yerel Küçük Yusuf’tan acı haber geldi!
Yerel

Küçük Yusuf’tan acı haber geldi!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kadir Altın'ın (47) yanında bulunan ve ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:17:00 -
Küçük Yusuf’tan acı haber geldi!

Şanlıurfa Suruç’ta 15 Ağustos'ta alışverişe çıkan Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın'ın içerisinde bulunduğu park halindeki 34 RU 7843 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki baba ve oğlu ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Yaralı baba ve oğlu çevredeki vatandaşlar tarafından araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Altın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu ise hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Yusuf Altın, 11 gün yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yusuf Altın’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından babası Kadir Altın’ın yanına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğlunun cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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