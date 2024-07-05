"Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" hayata geçirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce desteklenen “Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" hayata geçirildi.
Cizre Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce desteklenen "Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" kapsamında 258 öğrenciye müzik enstrümanları dağıttı. Dengbej Evi'nde düzenlenen programa Kaymakamlık tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'ye, ekibine ve usta öğreticilere teşekkür edildi.
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