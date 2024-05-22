Küçük Yasin engel tanımadı

2 Haziran İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi, SMA ve skolyoz hastası Yasin Arda Boz girdiği bursluluk sınavında 1 boş bırakarak toplamda 490 puan alıp, okulunun ve ilçenin gururu oldu. Yaşadığı sağlık sorunlarının başarıya engel olamayacağını aktaran Yasin Arda Boz, "Derslerim çok iyi. Sınava kalem tutamadığım için daha çok dinleyerek çalıştım. Bu süreçte ailem ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum" dedi.

Okul Psikolojik Danışmanı Nazife Beyazıt Yıldırım, "2 Haziran ailesi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Yasin bizim için çok özel bir öğrenci bizim ona inancımız tamdı o da çıktı bütün engellere rağmen çok büyük bir başarı elde etti. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.