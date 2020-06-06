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Ekonomi

Küçük sanayi sitesi için imzalar atıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yapımı planlanan küçük sanayi sitesi için imzalar atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:55:05 -
Küçük sanayi sitesi için imzalar atıldı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yapımı planlanan küçük sanayi sitesi için imzalar atıldı.


Belediyede düzenlenen törene Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yapım işini üstlenen nşirketi yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Belediyemiz ile Kütahya inşaat, madencilik, tarım ve petrol ürünleri sanayi ve ticaret limited şirketi arasında, ilçemizde yapımı gerçekleştirilecek küçük sanayi sitesi yapım sözleşmesi imzalanmıştır. İlçemize, ülkemize ve taraflara hayırlı uğurlu olsun. İlçe ekonomimizin canlanması için son derece öenmli olan ve çevre ilçelere otomobil tamiri konusunda bağımlılığımızı azaltacak olan bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

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