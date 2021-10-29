Küçük prens lüksün fiyatı olmaz diyor! Yıldız ismi listeye aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyumun, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ı 300 milyon euroya satın alması, futbol camiasında büyük yankı oluşturmuştu.

Satın alma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından taraftarlar meydanlarda kutlamalar yaparken, Prens Selman üst seviyede kulüplerden biri olmak istediklerinin mesajını transfer çalışmalarıyla vermişti.

Hazard'ı gözlerine kestirdiler

Newcastle'ın yeni ortaklarından biri olan Amanda Stavele'nin Manchester City, Manchester United ve PSG seviyesine çıkmak için çalışmalara başladıklarını söylemesi üzerine gözler bu kulüplerin oyuncularına çevrildi.

Transfer bütçesine astronomik rakam ayıran siyah beyazlı ekip, Manchester United'ın Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard ve Eric Bailly'i satın almak istemelerinin ardından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazard'ı da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Hazard'ın Real Madrid'den ayrılması bekleniyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Madrid'de beklenen performansı sergileyemeyen Hazard'ın Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Newcastle'ın bu transferde ligdeki rakibi Chelsela ile rekabete gireceği vurgulandı.

2019-2020 sezonu başında Ronaldo'nun yerini doldurmak isteyen Madrid; Hazard'ı, Chelsea'ye 115 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Sezon sonu İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hazard, La Liga'da çıktığı 53 maçta 5 gol atarak, 9 asist yaptı.