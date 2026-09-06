Küçük Mehmet’in hayatı değişti! Almanya'da umdu Türkiye'de buldu

Oğlu Mehmet'in hiç göz teması kurmaması, yaşı geçmesine rağmen konuşamaması üzerine bir şeylerin ters gittiğinin anlayan baba Mustafa Biliz hemen harekete geçti. Şu an 9 yaşında olan Mehmet için küçük yaşlarda gelişim geriliği teşhisi konuldu. Ancak Avrupa'daki imkanların kısıtlı olması sebebiyle baba bir ilerleme görmeyince arayışa başladı. Mustafa Biliz yaptığı araştırmaların ardından Kocaeli'de bulunan, doğa ile iç içe eğitim imkanı sunan ve eğitimde hayvanları kullanan Atlantis Özel Eğitim Merkezi'ni keşfetti.

Bir kelime için 2 bin 500 kilometre yol katetti

Baba Mustafa Biliz 2022 yılında oğlunun ağzından tek bir kelime duyabilmek için Stuttgart'tan Türkiye'nin yolunu tuttu. Hemen Kocaeli'de eğitime başlayan Mehmet, ilk kez kelimeler çıkarmaya başladı. Mutluluktan adeta havalara uçan baba Mustafa Biliz, 2022 yılından bu yana sık sık Türkiye'ye geliyor. Oğlunun 4,5 yaşında Atlantis'e başladığını ifade eden Mustafa Biliz, "4 senedir Kocaeli'ye geliyoruz. Stuttgart'ta ve Böblingen'de de eğitime devam ediyoruz; her hafta 2 saat seansla sürdürüyoruz. Ben 2022'de buraya başladığımda oğlum 4,5 yaşındaydı. Benim oğlumda hiçbir çıktı, konuşma, farkındalık veya soğuk-sıcak algısı yoktu. Her sene Türkiye'ye gelerek ilerleme kaydettik. Oğlum şu an ne istiyorsa söyleyebiliyor" dedi.

"Çok çaresizdik"

Türkiye'deki kurumu keşfetmeden önce çok çaresiz olduklarını belirten Baba Mustafa Biliz, "Almanya'da büyük bir çaresizlik vardı. Burayı bulduğumuzda hemen başladık. Çocuğunla anlaşamıyorsun; ne dediğini anlamıyorsun, soğuk ile sıcağı ayırt edemiyor. O yüzden büyük bir çaresizlik içindeydik. Çocuğumuza çok üzülüyorduk; Almanya'da da kimse çare bulamıyordu, anaokuluna dahi gidemiyordu, okullara kabul edilmiyordu" diye konuştu.

Keçi ve ördeklerin en özel görevi

Okulda disiplinli eğitimin yanı sıra, çocukların gelişebilmesi adına keçi, ördek, tavus kuşu, tavuk, tavşan, köpek gibi hayvanlar da kullanılıyor. Oğlu Mehmet'in hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu söyleyen Mustafa Biliz, "Önce hayvanlarla hiç kontağı yoktu. Kocaeli'ye geldikten sonra hayvanlarla temas kurmaya başladı; dokunma, hayvanları sevme hissi gelişti. Hayvanların ismini hiçbir şekilde bilmiyordu; horoz, keçi, at nedir, hiçbir şeyden haberi yoktu. Ancak şu an ciddi ilerleme kaydettik" şeklinde konuştu.

"Almanya'da fayda göremedik ama Atlantis'te çok yol kattetik"

Çocuğunun gelişimi için eğitimlerine devam ettiğini söyleyen Baba Biliz, "Stuttgart Böblingen'de her hafta 2 saat eğitime gidiyoruz. Çünkü başka bir çözümümüz yok. Bir aile olarak otizmli çocukların eğitimden başka bir çözümü yok. Kocaeli'de olsun, Atlantis'in Böblingen'deki şubesinde olsun bayağı bir çözüm bulduk. 2023'te Böblingen'de şube açıldığından beri orada da devam ediyoruz ve epeyce ilerleme kaydettik. Çocuğumuzun eğitimi için arabayla 2 bin 500 kilometre yol geldik. Gerçekten değer. Başka bir çözümümüz, özel eğitimden başka bir alternatifimiz yok. Almanya'da kimse çözüm bulamıyor. Almanya'da 40-45 haftalık eğitim sürecinde hiçbir fayda görmedik. Kocaeli'ye başladığımızda ve 2023'te Böblingen'deki yerde bayağı bir yol katettik" ifadelerini kullandı.