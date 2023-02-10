  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Küçük kızın yürek burkan sözleri! Kendi sağ çıktı ama babası....
Yaşam

Küçük kızın yürek burkan sözleri! Kendi sağ çıktı ama babası....

Enkazdan sağ olarak çıkan küçük kız, tam otuz saattir babasının cansız bedeniyle yan yana olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 19:34:00 -

Kahramanmaraş’ta kurtarılmayı bekleyen ve kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız, kendisi için gelen ekibe, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen görevli o esnada ne söyleyeceğini bilemezken, yapılan çalışmalar sonrasında Cemile enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri Türkiye'yi sevince boğarken, deprem bölgesindeki afetzedelerin sözleri adeta yürekleri parçalıyor. Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile’yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniyeye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi.

Yardımlaşmanın böylesi! Ardahanlı vatandaşlardan duygulandıran davranış
Yardımlaşmanın böylesi! Ardahanlı vatandaşlardan duygulandıran davranış

Yaşam

Yardımlaşmanın böylesi! Ardahanlı vatandaşlardan duygulandıran davranış

O anları böyle anlattı! Bir 'TIK' sesi umutları tazeledi
O anları böyle anlattı! Bir 'TIK' sesi umutları tazeledi

Yaşam

O anları böyle anlattı! Bir 'TIK' sesi umutları tazeledi

106 saat sonra gelen sevinç! Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu
106 saat sonra gelen sevinç! Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu

Yaşam

106 saat sonra gelen sevinç! Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23