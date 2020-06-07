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Aktüel

Küçük kız kuşu kurtarmak isterken kolunu menfeze sıkıştırdı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde küçük kız menfeze düşen yavru kuşu kurtarmak isterken kolunu menfeze sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:41:53 -
Küçük kız kuşu kurtarmak isterken kolunu menfeze sıkıştırdı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde küçük kız menfeze düşen yavru kuşu kurtarmak isterken kolunu menfeze sıkıştırdı.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde 6 yaşındaki Ayşe Naz Aksu, menfeze düşen yavru kuşu gördü. Kuşu düştüğü yerden almak isteyen minik kız burada kendi kolunu menfeze sıkıştırdı. Minik kızın ailesi durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Köye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri küçük kızın kolunu deterjan yardımı ile sıkıştığı yerden kurtardı.

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