Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketler için de ‘yeniden yapılandırma’nın yolunu açtı.19 Ekim 2019 Cumartesi 10:47
Kredi borcu bulunan küçük işletmelere de ‘yeniden yapılandırma’nın yolu açıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.
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