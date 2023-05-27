Küçük Fatih Terim'den yine iddialı sözler! Bunu ilk kez yapmıyor... O hamlesi!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Sakaryaspor ile oynanan ve 1-0'lık galibiyetle play-off yarı finaline yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İdolünün Fatih Terim olduğunu söyleyen Turan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri! Sosyal medyada gündeme oturmuş durumda...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

"Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Tek maç zor bir sistem, Sakarya şehri çok güzel bir şehir elenmek üzücü tabi ama onları gönülden tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik 120 dakika boyunca, gireni çıkanıyla beraber oynamak beraber hareket etmek, iyi reaksiyon göstermek... Beraber hareket edince, iyi mücadele edince kazanıyorsunuz. Hiç geri adım atmadık, oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Bugün bana teknik direktörlük hayatımda çok özel bir gün yaşattılar ama bugün eğleneceğiz, sonrasında çok önemli bir Bodrumspor maçımız var ona hazırlanacağız."

"ATAMIZ, İDOLÜMÜZ..."

"Bizim atamız, idolümüz Fatih Terim. Öğrenciliğini yaptığımız insanlar Diego Simeone, Luis Henrique... Bu insanlar hayatlarını futbola vererek bir yerlere gelmişler. Ben de bunu gerçekleştiriyorum."

"Eğer oynatacağım oyunu 3 haftada 5 haftada gerçekleştiriyorum dersem bilin ki yalan söylüyorum. Oyunun oturması için zaman ihtiyacımız var ama bizim doğru örneğimiz Başakşehir kulübü gibi beraber hareket edip bir kulüp kültürü yaratmak istiyoruz. Eyüpspor'u inşallah ilerde Avrupa'ya taşımak istiyoruz onun için de acele etmeden sağlam adımlarla lige çıkmak istiyoruz. Bazı şeyler açıkçası 1. Lig'de kolay değil gündüz 4'te boş statlarda kuru zeminde oynamak futbolun kalitesini %50-60 düşürüyor."

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"Takım halinde kazanılır futbol, hepsinin yüzüne hangi oyunu oynamak istediğimi neyi istediğimi açıklıyorum onlar da bana inanıyorlar ve gireni çıkanı iki maçtır aslan gibi oynuyorlar. Alpaslan'ı da tebrik ediyorum, futbol bu anlarla güzel."