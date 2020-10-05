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Aktüel Küçük Emirhan derslerine EBA üzerinden tütün tarlasında giriyor
Aktüel

Küçük Emirhan derslerine EBA üzerinden tütün tarlasında giriyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emirhan Kutluca, tütün tarlasında hem ailesine yardım ediyor hem de EBA'dan derslere katılıyor - Emirhan Kutluca: - "Ailem çiftçi olduğu için ben de onlarla beraber tarlaya gelip derslerime de tarlada girmek zorunda kalıyorum" - Anne Name Kutluca: - "Biz tarlaya gelince evde kimse kalmıyor. Oğlum Emirhan da bize yardım etmek için buraya geliyor. Derslerinden de geri kalmamak için EBA üzerinden verilen canlı derslerine tarlada giriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:44:20 -
Küçük Emirhan derslerine EBA üzerinden tütün tarlasında giriyor

AMASYA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emirhan Kutluca, tütün tarlasında hem ailesine yardım ediyor hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslere katılmayı ihmal etmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrenciler dersleri EBA platformu üzerinden takip ediyor.

Çantasına kalem, defter, kitap alıp ailesiyle tütün tarlasına giden Emirhan da tarlada dersleri başlayana kadar ailesine yardım ediyor. Tütün kıran, tütünleri ipe dizen, ailesinin verdiği görevleri yapan Kemal Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Emirhan, ders saati gelince ablasının telefonundan derslerine katılıyor.

- "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim"

Emirhan Kutluca, AA muhabirine, uzaktan da olsa her öğrenci gibi eğitimine devam etmeye çalıştığını söyledi.

Ailesinin çiftçi olduğunu, bu nedenle tarlaya gittiklerini belirten Kutluca, "Ailem çiftçi olduğu için ben de onlarla beraber tarlaya gelip derslerime de tarlada girmek zorunda kalıyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim, bir an önce açılmasını istiyorum." dedi.

Anne Name Kutluca da okullar koronavirüs salgını nedeniyle açılmadığı için çocuklarının da kendileri ile tarlaya geldiğini anlattı.

Tütün zamanı işlerin yoğun olduğunu ifade eden Kutluca, şunları söyledi:

"Biz tarlaya gelince evde kimse kalmıyor. Oğlum Emirhan da bize yardım etmek için buraya geliyor. Derslerinden de geri kalmamak için EBA üzerinden verilen canlı derslerine tarlada giriyor. Bu süre zarfında oğlumun öğretmeni Serpil Tokatlı Alıcı öğretmenimizin ve diğer öğretmenlerin desteğini çokça gördük. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Name Kutluca, "Emirhan okulunu çok özledi, inşallah bu salgın biter ve okullar bir an önce açılır." diye konuştu.

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