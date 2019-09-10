0553 313 94 23

Küçük çocuklar için bale dansları eğitimleri başlıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen sahne dansları eğitimi için seçmeler 16 ve 18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

10 Eylül 2019 Salı 14:50
Küçük çocuklar için bale dansları eğitimleri başlıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen sahne dansları eğitimi için seçmeler 16 ve 18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


Uluslararası eğitmen ve dans sanatçısı olan Elif İlik ve İlker İlik tarafından verilecek sahne dansları eğitimi seçmelerine 2011 ve 2012 yılları içerisinde doğanlar katılabilecek. Seçmeler, 16 - 18 Eylül tarihleri ve 10:00 ile 16:00 saatleri arasında iki ayrı oturumda Odunpazarı Belediyesi ek hizmet binası 6. kat spor salonunda yapılacak.


Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel gelişimi için önem taşıdığını belirten eğitmenler, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin verileceğini söyledi. Eğitimlerde balerinleri "point" özel ayakkabısına hazırlamak için ayak, bilek, diz kaslarının güçlendirilmesi ve bedenin tüm kas gruplarına esneklik kazandırılması konularına öncelik verilirken, öğrenciler dönem sonunda eğitimini aldıkları bale dansı ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklar. Seçmelerde başarılı olan öğrenciler, bir üst kademe için hazırlanabilecek.


Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır devam etmekte olan bale eğitimlerinde, öğrenciler çok sayıda festival ve yarışmalarda yer aldı. Atölyelerde bale, temel jimnastik, dans çalışmaları yapan eğitmenler, sahnede sergilenmek üzere koreografiler de hazırlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:50
  1. odunpazarı
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye ziyaret! Rumlar, AB'nin kapısına koştu
    1. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    2. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    3. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    4. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    5. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    8. TCMB döviz kurları
    9. Çobanbey’e ziyaret
    10. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    11. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    12. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    13. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    14. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    15. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    16. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    17. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    18. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    19. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    20. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!