Küçük çocuklar için bale dansları eğitimleri başlıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen sahne dansları eğitimi için seçmeler 16 ve 18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Uluslararası eğitmen ve dans sanatçısı olan Elif İlik ve İlker İlik tarafından verilecek sahne dansları eğitimi seçmelerine 2011 ve 2012 yılları içerisinde doğanlar katılabilecek. Seçmeler, 16 - 18 Eylül tarihleri ve 10:00 ile 16:00 saatleri arasında iki ayrı oturumda Odunpazarı Belediyesi ek hizmet binası 6. kat spor salonunda yapılacak.

Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel gelişimi için önem taşıdığını belirten eğitmenler, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin verileceğini söyledi. Eğitimlerde balerinleri "point" özel ayakkabısına hazırlamak için ayak, bilek, diz kaslarının güçlendirilmesi ve bedenin tüm kas gruplarına esneklik kazandırılması konularına öncelik verilirken, öğrenciler dönem sonunda eğitimini aldıkları bale dansı ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklar. Seçmelerde başarılı olan öğrenciler, bir üst kademe için hazırlanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır devam etmekte olan bale eğitimlerinde, öğrenciler çok sayıda festival ve yarışmalarda yer aldı. Atölyelerde bale, temel jimnastik, dans çalışmaları yapan eğitmenler, sahnede sergilenmek üzere koreografiler de hazırlıyor.