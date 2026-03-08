Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor
Galler Prensesi Catherine gibi isimlerin tercihi olan İngiltere merkezli lüks moda markası LK Bennett, girdiği iflas sürecinin ardından tüm fiziksel mağazalarında yüzde 75’e varan dev bir indirim başlattı. Markanın yatırımcılar tarafından satın alınan kısmı sadece dijital hakları kapsarken, İngiltere genelindeki 9 mağazanın kapısına kilit vurulacağı açıklandı. Bu karar, markanın 34 yıllık cadde modası serüveninin sonuna gelindiğini gösterirken, yaklaşık 90 çalışan işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldı.