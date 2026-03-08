  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor

Galler Prensesi Catherine gibi isimlerin tercihi olan İngiltere merkezli lüks moda markası LK Bennett, girdiği iflas sürecinin ardından tüm fiziksel mağazalarında yüzde 75’e varan dev bir indirim başlattı. Markanın yatırımcılar tarafından satın alınan kısmı sadece dijital hakları kapsarken, İngiltere genelindeki 9 mağazanın kapısına kilit vurulacağı açıklandı. Bu karar, markanın 34 yıllık cadde modası serüveninin sonuna gelindiğini gösterirken, yaklaşık 90 çalışan işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

#1
Foto - Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor

İngiltere'nin popüler moda markalarından biri, iflas yönetimine girmesinin ardından kapanış indirimine başladı. Lüks cadde modası markası, seçili ürünlerde yüzde 75’e varan indirimler sunan kampanyayı 26 Şubat’ta başlattı. İngiltere genelinde dokuz mağazası bulunan LK Bennet'in tüm mağazaları, şirketin Ocak ayında iflas sürecine girmesinin ardından kapanacak. Kapanış indiriminin mağazalar kapanana kadar devam edeceği belirtilirken, kesin kapanış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak önceki haberler, mağazaların birkaç ay daha açık kalabileceğine işaret ediyor.

#2
Foto - Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor

express'de yer alan habere göre, bu yılın başlarında marka, yatırım şirketi Gordon Brothers tarafından satın alındı. Ancak söz konusu satın alma işlemi fiziksel mağazaları kapsamıyor. Mağazalar, yönetim süreci altında faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket bünyesindeki 89 çalışanın ise işten çıkarılma riski bulunduğu öğrenildi.

#3
Foto - Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor

1990 yılında kurulan marka, lüks kadın giyim ve aksesuarlarıyla tanınıyor. Marka ürünleri, Galler Prensesi Catherine ve Zara Tindall gibi isimler tarafından da tercih ediliyor. Ocak ayında Alvarez & Marsal'ın ortak yöneticisi ve kıdemli direktörü John Noon ise sürece ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu: "Amacımız, kalan mağaza portföyünü ve imtiyaz ortaklarımız aracılığıyla üç aya kadar bir süre daha işletmeye devam etmektir."

#4
Foto - Ünlü moda devi, ekonomik krize yenildi! 34 yıllık marka, tüm mağazalarını sessiz sedasız kapatıyor

İflas yönetimi sürecine giren LK Bennet’te başlatılan büyük kapanış indirimi, markanın İngiltere’deki fiziksel mağazalarının son dönemine işaret ediyor. Yüzde 75’e varan indirimlerle stokların eritilmesi hedeflenirken, mağazaların önümüzdeki aylarda tamamen kapanması bekleniyor. Süreç, hem çalışanlar hem de sadık müşteri kitlesi açısından belirsizliğini koruyor.

