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Küçük çocuğun ağzından giren demir çubuk kafasından çıktı

2 metre yükseklikten demirlerin üzerine düşen küçük çocuğun ağzından giren demir çubuk kafasından çıktı. Ağır yaralanan 8 yaşındaki Fırat B., hemen tedavi altına alındı.

14 Ağustos 2018 Salı 21:50
Küçük çocuğun ağzından giren demir çubuk kafasından çıktı

Zonguldak'ta 8 yaşındaki çocuk, bisikletiyle 2 metreden demirlerin üzerine düştü. Düşme sonucu çocuğun ağzından giren demir çubuk kafasından çıktı.

DEMİR ÇUBUK KÜÇÜK ÇOCUĞUN AĞZINDAN GİRDİ KAFASINDAN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde bisiklete binen 8 yaşındaki Fırat B., bir anda dengesini kaybederek yolun yaklaşık 2 metre altında bulunan evlerinin önüne düştü. Düşme sonucu evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat B.'nin ağzından girdi, kafasından çıktı.

SAĞLIK EKİPLERİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN SAPLANDIĞI DEMİRİ KESTİ

Olayı gören yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun saplandığı demiri keserek demirle birlikte sedyeye oturttu. Fırat B., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fırat B., tedavi altına altındı.

Kafasında bulunan demirle beraber Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 yaşındaki Fırat B., kafasında bulunan demirin çıkartılması için Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 21:50
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
  3. Bülent Ecevit Üniversitesi
  4. Bülent Ecevit

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