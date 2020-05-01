  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Küçük Balaban kuşu ve 1 Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Bitlis’te duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan Küçük Balaban ile Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:03:12 -
Küçük Balaban kuşu ve 1 Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Bitlis’te duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan Küçük Balaban ile Kızıl Şahin tedavi altına alındı.


Bitlis’te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 1 Küçük Balaban kuşu ile 1 Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü elemanlarınca teslim alındı. Küçük Balaban kuşu ve Kızıl Şahin’in tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı
Gündem

Bakan Koca 'Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık' demişti... Kim olduğu ortaya çıktı

Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorların hayata bağladığı Zekeriya Kılınç’a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aracılığı..
Bakan Ruhsar Pekcan 'önemli' dedi ve açıkladı: Bu 3 alana yatırım yapın
Ekonomi

Bakan Ruhsar Pekcan 'önemli' dedi ve açıkladı: Bu 3 alana yatırım yapın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dij..
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’dan önemli uyarı: Bu gruba karşı dikkatli olmamız gerekiyor
Korona Virüs

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’dan önemli uyarı: Bu gruba karşı dikkatli olmamız gerekiyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs nede..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı