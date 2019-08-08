Küçük Abdullah gözyaşları eşliğinde defnedildi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korkuteli Yeni Mahalle’deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün akşam saatlerinde kullandığıbisikletten düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, kaldırıldığı Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

10 Yaşındaki Abdullah Batı, Yeni mahalledeki evinden alınarak Uzunoluk Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben Uzunoluk mezarlığına defnedildi. Abdullah Batı’nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

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