0553 313 94 23

Küçük Abdullah gözyaşları eşliğinde defnedildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
Küçük Abdullah gözyaşları eşliğinde defnedildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.


Korkuteli Yeni Mahalle’deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün akşam saatlerinde kullandığıbisikletten düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, kaldırıldığı Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.


10 Yaşındaki Abdullah Batı, Yeni mahalledeki evinden alınarak Uzunoluk Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben Uzunoluk mezarlığına defnedildi. Abdullah Batı’nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
    1. Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11..
    2. Ege'de 4 saatte 56 deprem oldu
    3. Yunusemre yaz futbol okulu sona erdi
    4. Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı..
    5. CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçen..
    6. Malazgirt Zaferi Ordu’da kutlanacak
    7. Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
    8. İran açık açık tehdit etti: Bu karar..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    10. Şanlıurfa turizminde revizyon..
    11. Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır
    12. Ordu’da kaçak ve sahte alkol satışı..
    13. Virajı alamayınca kanala uçtu
    14. Gazişehir Gaziantep'te transfer
    15. Başkan Böcek’ten bayram mesajı
    16. Başkan Cengiz: “Çözüm odaklı..
    17. Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası..
    18. Afrin'de bombalı saldırı! Ölüler var
    19. Pakistan’da otobüs ile çekçek..
    20. Fındıkta rakip ülkeler Ordu’da birleşti
    21. Oktay: "Yüksek teknolojili..
    22. Akaryakıtta çifte indirim
    23. Dadaloğlu’nda bin 700 aile doğalgaza..
    24. Kaza riski yüksek olan 70 noktaya..
    25. Erzurum’da bayramda ulaşım ücretsiz..
    26. Oktay: "35 eylemi hayata geçirme..
    27. Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni..
    28. Sakarya'da düşürülen cüzdanı alan kişi..
    29. Mahalle muhtarı deprem anını Akit'e..
    30. Kaybolan köpekleri için tatillerini..
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!