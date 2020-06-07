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Aktüel

Kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas atan sürücü yakalandı

Gözaltına alınan zanlının sürücü belgesine geçici olarak el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:50:26 -
Kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas atan sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - D100 Karayolu'nda kucağındaki karpuzla araç kullanıp makas attığı videoları sosyal medyadan yayınlayan sürücü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 6 Haziran'da kucağında karpuzla araç kullanma ve makas atma görüntülerini sosyal medyaya yükleyip takipçilerinden beğeni isteyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 LEP 362 plakalı araç sürücüsü B.D'yi gözaltına aldı.

Sürücü B.D'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 1.228, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 132 lira olmak üzere toplam 1.360 lira para cezası uygulandı.

B.D'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Kavacık Polis Merkezine teslim edildi.

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