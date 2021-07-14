Kübranur Uslu anlattı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun peşkeş çekmek istediği Merter'deki otoparkın hikayesi...

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İBB AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun üçte bir fiyatına yandaşlarına peşkeş çekmek istediği Merter'deki otoparkın hikayesini anlattı. Üzerinde tartışılan otoparkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde boş bir arazi olarak satın alındığını belirten Uslu, "Kadir Topbaş başkanımızın döneminde de buraya bir otopark yapılıyor. Bu otopark ilk olarak geçen yıl gündemimize gelmişti. İBB geçtiğimiz sene 'burayı biz yaptık ve açıyoruz' diye reklam yapmıştı. O zaman biz bu otoparkın yıllardır burada olduğunu söyleyerek tepki göstermiştik." dedi.

"Şimdi de 'burayı satıyoruz' diyerek karşımıza çıktılar"

İBB'nin söz konusu otoparkı yandaşlarına peşkeş çekmesi sürecine de değinen Kübranur Uslu, "İBB bu yıl da 'biz burayı satıyoruz' diye karşımıza çıktı. Gerçekten de on gün önce 143 milyon liraya sadece bir firmanın katıldığı ihaleyle sattı. Fakat buranın sadece maliyeti 450 milyon lira. Dolayısıyla bu satışta çok fazla soru işareti var. Bunlardan birisi, 'seçim döneminde 100 bin araçlık bir otopark yapacağız sözü veren belediye neden elindeki otoparkı satar?' İkincisi 'neden üçte bir fiyatına satar?' İşin bir diğer boyutu da plan notlarına göre burası kamusal hizmet alanı. Yani burası ticari vasfa çevrilemez. Dolayısıyla burayı satın alan kişi ticari olarak kullanamayacaksa ne amaçla kullanacaktır? Bu soru işaretlerinden dolayı hem İBB'de hem de kamuoyunda ciddi bir baskı oluşturmuştuk. Bu baskılar neticesinde İBB yönetimi ihaleden vazgeçerek satışı iptal etti." ifadelerini kullandı.

'İstanbullunun menfaatini korumaya devam edeceğiz'

Kübranur Uslu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şu noktada sevindirici ki hem bizim hem de kamuoyunun itirazlarının İBB nezdinde bir baskı oluşturduğunu gördük. Dolayısıyla günün sonunda şunu söyleyebilirim: Bizler İstanbul halkının bize verdiği yetki ile İstanbulluların menfaatlerini aynen Merter'deki otoparkta olduğu gibi korumaya devam edeceğiz."