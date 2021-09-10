Kübra Par'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı! 'Valsı bırak namaza devam et'

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Habertürk yazarı Kübra Par, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konu edindiği bir köşe kaleme aldı. "İmamoğlu’na seçimi vals değil namaz kazandırdı" başlığını kullanan Par, CHP'li İBB Başkanı'na "Milleti uyandırma" diyerek adeta dost uyarısında bulundu.

'Adaylık tartışmalarına ilişkin en doğru yanıtı bu oldu'

Yazısına Ekrem İmamoğlu'nu güzelleyerek başlayan Kübra Par, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı adayı olacağı yönündeki iddialar sorulunca 'Hedefim İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok' demiş. Bugüne kadar adaylık tartışmalarına ilişkin en doğru yanıtı bu oldu bence." dedi.

'Yapması gereken çok basit: Sağ-muhafazakâr seçmenin gözündeki yerini yıpratmamak'

Yazısının ilerleyen bölümlerinde CHP'li İBB Başkanı'na "dost" uyarısı yapmaya başlayan Par, "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için fazla hevesli göründükçe hem parti içinde hedef oluyor hem de halkın gözünde 'Derdi İstanbul değil' imajı uyandırıyor. Oysa yapması gereken basit. Mansur Yavaş’ın taktiğini uygulayarak sadece icraatla gündeme gelmek, siyasi tartışmalara daha fazla kafa uzatmayıp seçimden önce çizdiği çalışkan mütevazı profili korumak ve daha önemlisi seküler seçmenin sosyal medya gazına gelmeyip ikinci turda 9 puan almasını sağlayan sağ-muhafazakâr seçmenin gözündeki yerini yıpratmamak." ifadelerini kullandı.

'Milleti uyandırma' niteliğinde tavsiye

Kübra Par, yazısına, "Milleti uyandırma" niteliğindeki şu tavsiye ile devam etti: "Tamam, 30 Ağustos kutlamaları, Cumhuriyet temalı göndermeler, valsler falan gayet havalıydı, laik CHP tabanının yüreğine su serpti ama İmamoğlu bugün o koltukta bulunuyorsa sebebi vals falan değil seçimden önce kıldığı cuma namazları, kenar mahallelerde diz çöküp oturduğu iftar sofralarıydı. CHP, İYİ Parti ve HDP'den gelen desteğin üzerine muhafazakârların da oyunu ekleyerek yüzde 54 oranını yakaladı."