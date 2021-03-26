Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de yapacağı değişikliğe çevrildi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Kabine'nin dün değişeceğini iddia eden bir yazı kaleme almıştı. Dün Kabine'de herhangi bir değişiklik olmazken, Habertürk yazarı Kübra Par, Abdülkadir Selvi ile çok fena dalga geçti.

İşte Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümü:

Abdülkadir Selvi’nin durumuna uygun bir fıkra var mı?

Ankara’nın sıkı kulis yazarlarından sevgili Abdülkadir Selvi, son bir yılda kabinenin değişeceğini iddia eden pek çok yazı yazdı. Hiçbirinde değişmedi. Hatta bu yazıları hafiften dalga konusu oldu.

Şimdi herkes kabinenin değişeceğinden emin. O da dünkü yazısında "Erdoğan’ın kabineyi bugün açıklaması bekleniyor" demiş. Şu yazıyı yazdığım akşam saatlerinde hâlâ bir değişiklik yok.

Bu sefer de açıklanmazsa ben artık bu işten kendisini sorumlu tutacağım. Yazmasın bir süre, belki o zaman değişir...