Dünya

AA
Giriş Tarihi:
Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım gönderildi

Meksika, Latin Amerika ülkeleriyle sürdürdüğü dayanışma politikasını yineleyerek, Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.

Meksika, Latin Amerika ülkeleriyle sürdürdüğü dayanışma politikasını yineleyerek, Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un talimatı doğrultusunda Meksika Donanmasına ait Papaloapan ve Isla Holbox adlı iki lojistik destek gemisi, Küba halkına yardım ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Açıklamada, gıda maddeleri ile kişisel hijyen ürünleri dahil 814 tondan fazla yardım malzemesi taşıyan gemilerin yaklaşık 4 gün içinde Küba'ya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Gönderilmeyi bekleyen 1500 tondan fazla süt tozu ve fasulye daha bulunduğu belirtilen açıklamada, Meksika'nın başta Küba olmak üzere Latin Amerika halklarıyla dayanışma geleneğini sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, "Bu adımlarla Meksika hükümeti, kendisine yön veren insancıl ilkeleri ve dayanışma ruhunu, özellikle acil durum ve kırılganlık koşullarında insani yardıma ihtiyaç duyan halklarla uluslararası işbirliğine olan bağlılığını yeniden teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

 

ABD Başkanı Trump ile Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

