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Küba ile ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında mutabakat zaptı imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

13 Eylül 2019 Cuma 10:12
Küba ile ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında mutabakat zaptı imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.


Sağlık Bakanı Koca, Bakanlığın temel stratejik hedeflerinden olan yerlileşme ve millileşme konusunda uluslararası iş birliklerini artırmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu hedef doğrultusunda attığımız adımlara bir yenisi eklendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile iki kurum arasında etkin bir iş birliği kanalının kurulmasını ve her iki toplumun güvenli, etkili ve kaliteli beşerî tıbbi ürün ve cihazlara erişiminin sağlanmasını amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.


Bakan Koca, Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile Mayıs ayında Cenevre’de gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturduklarını vurgulayarak,” Yürütülen görüşmeler neticesinde TİTCK ve CECMED arasında ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında Mutabakat Zaptına imza atıldı. Bu sayede sağlık alanındaki iş birliğimizi artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkânı sağlayacağız. Mutabakat Zaptı, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları da kapsıyor” dedi.


Koca, “Küba ile imzalanan anlaşmanın hem sağlık alanında hem de ticari alandaki ilişkilerimize katkı sağlayacağına inanıyor ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:12
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