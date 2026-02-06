Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD ile son dönemde zirve yapan gerginliğe rağmen kapıyı tamamen kapatmadıklarını duyurdu. Diaz-Canel, iki komşu ülke arasında medeni ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kurulabileceğini vurguladı.

KRİTİK BAŞLIKLARDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Küba lideri; göç, güvenlik, uyuşturucu ve terörle mücadele gibi alanlarda ABD ile görüşmeye açık olduklarını ifade etti. Ancak bu diyaloğun tek şartının, Küba’nın iç işlerine müdahale edilmemesi ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi olduğunu hatırlattı. Diaz-Canel, ABD’nin artan saldırganlığına karşı savunma planlarının hazır olduğunu da ekleyerek, "Zor zamanlardan geçeceğiz" uyarısında bulundu.

PETROL ABLUKASI HAYATI FELÇ ETTİ

Trump yönetiminin 30 Ocak'ta imzaladığı ve Küba’ya petrol sağlayan ülkelere gümrük vergisi getiren kararname, ada ülkesini enerji krizinin eşiğine getirdi. Aralıktan bu yana dışarıdan yakıt alamadıklarını söyleyen Diaz-Canel; gıda taşımacılığı, hastaneler ve okulların bu durumdan ağır darbe aldığını belirtti. Günlük 110 bin varil petrole ihtiyaç duyan Küba, müttefiki Venezuela’dan yalnızca 30 bin varil tedarik edebiliyor. Trump'ın "görüşmeler başladı" iddiasını ise Küba tarafı yalanlamaya devam ediyor.