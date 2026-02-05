  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyonist israil'den Ramazan Öncesi "Mescid-i Aksa" Prangası! Alçak Plan Devrede: Müslümanların İbadetine Yasak, Zulme Devam!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif yaklaşırken, işgalci siyonistler ilk kıblemiz Mescid-i Aksa üzerindeki kirli ellerini daha da sıkılaştırıyor. KUDÜS’te sistematik bir yıldırma politikası başlatan işgal rejimi, Filistinli gençleri, kadınları ve hatta vakıf çalışanlarını "uzaklaştırma" kararlarıyla kutsal mekandan koparmaya çalışıyor.

Mukaddes Beldede "Ramazan" Hazırlığı Değil, Zulüm Hazırlığı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te vahşetini artıran israil, Filistinli insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre tam bir kuşatma harekatı yürütüyor. Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, siyonistlerin Ramazan ayı gelmeden Mescid-i Aksa’yı boşaltmak için düğmeye bastığını duyurdu. Amaç belli: Müslümanların mabedini sahipsiz bırakmak ve Müslüman gönüllüleri zindanlara doldurarak Aksa’nın mahzun kalmasını sağlamak!

 

Keyfi Tutuklamalar ve Sistematik Baskı!

Siyonist çete, sadece son iki hafta içinde Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararlarını zirveye taşıdı. Habere göre;

 

  • Ocak ayında 135’ten fazla uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
  • Kadınlar, yaşlılar ve İslami Vakıflar Dairesi çalışanları doğrudan hedef alındı.
  • Kudüs aktivistleri ve eski mahkumlar, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kutsal beldeden men edildi.

 

Mahkeme Kararını Bile Tanımıyorlar: Şin-Bet Vahşeti!

İşgalci rejimin hukuksuzluğu, kendi "mahkemelerini" bile hiçe sayacak boyuta ulaştı. Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatıyla, İslami Vakıflar çalışanı iki yiğit Müslüman hakkında 4’er ay idari tutuklama kararı çıkarıldı. Siyonist mahkemenin serbest bırakma kararına rağmen, eli kanlı istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), mahkeme kararını ayaklar altına alarak bu kardeşlerimizi zindanda tutmaya devam ediyor.

 

Ümmetin İlk Kıblesi Esaret Altında!

Terör devleti israil, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistin varlığını azaltarak burayı Siyonist çetelerin oyun alanı haline getirmeye çalışıyor. Ramazan ayında namaz kılmaya gelecek on binlerce Müslümanı engellemek için kurulan bu barikatlar, siyonizmin İslam’a olan ezeli ve ebedi kininin en net göstergesi!

 

Müslümanlar Ramazan hazırlığı yaparken, işgalci israil ise Mescid-i Aksa'yı kimsesizleştirme planları yapıyor. İslam dünyasının bu alçaklığa karşı artık sesini değil, yumruğunu masaya vurması bekleniyor!

