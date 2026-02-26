Küba ABD'lileri tek tek öldürdü!

Florida kayıtlı bir sürat teknesinin Küba kara sularına izinsiz girdiği iddiasıyla çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küba İçişleri Bakanlığı, ABD’nin Florida eyaletinde kayıtlı olduğu belirtilen FL7726SH sicil numaralı bir sürat teknesinin, ülkenin Villa Clara eyaletine bağlı Cayo (Falcones) Adacığı açıklarına yaklaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “dur” ihtarına uymayan tekneden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Bunun üzerine çıkan çatışmada teknede bulunan 4 kişi öldü. Olayda 1’i Kübalı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tahliye edilerek tıbbi müdahale altına alındığı kaydedildi.

Küba Devlet Başkanlığı’nın X sosyal medya platformundaki paylaşımında, ülkenin egemenliğini ve bölgesel istikrarı koruma kararlılığının sürdüğü vurgulandı. Yetkililer, teknede bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Küba’nın Washington Büyükelçiliği’nden açıklama

Küba’nın Washington Büyükelçiliği de X üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Şubat 2026 sabahı Küba kara sularında izinsiz giriş yapan bir sürat teknesinin tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Florida’da kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı teknenin, Villa Clara eyaleti Corralillo belediyesi sınırları içindeki Cayo Falcones bölgesinde, El Pino Kanalı’nın yaklaşık 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştığı belirtildi.

Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin bölgeye intikal ettiği, ancak teknede bulunan 10 kişiden ateş açılması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi. Olayda tim komutanının yaralandığı, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.