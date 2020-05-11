Koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan kuaförler, berberler ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açıldı. 51 gün sonra kuaföre, berbere ve güzellik salonlarına gidecek olanlar hangi işlemlerin yasak olduğunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Kuaförde fön çektirmek yasak mı? | Kuaförlerin fön makinesi kullanması yasak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı. Hazırlanan rehberde fön makinesi kullanımıyla ilgili detaylar yer aldı.

Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmeli.