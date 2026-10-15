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Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!

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Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!

İstanbul genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Kemerburgaz'da sulara gömülen araçlar dron ile havadan görüntülendi.

#1
Foto - Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!

İstanbul rekor yağışla adeta afeti yaşadı. Gün boyu etkili olan yağış özellikle Kemerburgaz, Kağıthane ve Sarıyer çevresinde etkili oldu.

#2
Foto - Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!

CENDERE YOLU SULAR ALTINDA KALDI

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Foto - Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!

Kemerburgaz ve Kağıthane'yi birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınları yaşandı.

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Foto - Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!

Sürücüler mahsur kaldı Yollar göle dönerken, hem araçlar hem de sürücüler mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ve ekiplerin çalışmaları dron ile görüntülendi.

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