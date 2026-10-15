Kemerburgaz'daki felaketin görüntüleri ortaya çıktı! İşte sular altında kalan otomobiller!
İstanbul genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Kemerburgaz'da sulara gömülen araçlar dron ile havadan görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle Kemerburgaz'da sulara gömülen araçlar dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul rekor yağışla adeta afeti yaşadı. Gün boyu etkili olan yağış özellikle Kemerburgaz, Kağıthane ve Sarıyer çevresinde etkili oldu.
CENDERE YOLU SULAR ALTINDA KALDI
Kemerburgaz ve Kağıthane'yi birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınları yaşandı.
Sürücüler mahsur kaldı Yollar göle dönerken, hem araçlar hem de sürücüler mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ve ekiplerin çalışmaları dron ile görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23