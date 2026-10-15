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Yerel Kocaeli Valiliği uyardı: Trafiğe çıkmayın!
Yerel

Kocaeli Valiliği uyardı: Trafiğe çıkmayın!

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Kocaeli Valiliği uyardı: Trafiğe çıkmayın!

Kocaeli Valiliği, gün boyunca etkili olması beklenen aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilik, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

Kocaeli Valiliği, son meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca etkili olacak aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilik halkın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamasını istedi.

Kocaeli Valiliği trafik önlemlerine dair yayınladığı duyuruda son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği belirtti. Bu kapsamda vatandaşlardan acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istendi.

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